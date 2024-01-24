بدء جلسة مجلس النواب لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024

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رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب: لجنة المال والموازنة استعرضت مشروع موازنة العام 2024 كما ورد من الحكومة ودرسته وادخلت عليه التعديلات اللازمة