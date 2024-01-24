الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا دبابة صهيونية في محور التقدم الغربي بخان يونس
آخر الأخبار
2024-01-24 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا دبابة صهيونية في محور التقدم الغربي بخان يونس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
القدس:
عملية
مشتركة
كتائب
القسام
استهدفنا
دبابة
صهيونية
التقدم
الغربي
التالي
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: كان يجب إطلاق الأسرى أولا ثم احتواء حماس ثانيا
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف على محيط مستشفى الأمل في خان يونس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع
آخر الأخبار
07:56
السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع
0
آخر الأخبار
07:53
النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"
آخر الأخبار
07:53
النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"
0
أخبار لبنان
07:43
خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
أخبار لبنان
07:43
خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
0
خبر عاجل
07:34
ترقبوا نشرة الظهيرة فور انتهاء جلسة مجلس النواب
خبر عاجل
07:34
ترقبوا نشرة الظهيرة فور انتهاء جلسة مجلس النواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع
آخر الأخبار
07:56
السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع
0
آخر الأخبار
07:53
النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"
آخر الأخبار
07:53
النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"
0
أخبار لبنان
07:43
خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
أخبار لبنان
07:43
خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
0
آخر الأخبار
07:24
معوض: أدعو للعودة الى منطق الدولة وقواعد التعايش والشراكة الوطنية التي ارساها اتفاق الطائف
آخر الأخبار
07:24
معوض: أدعو للعودة الى منطق الدولة وقواعد التعايش والشراكة الوطنية التي ارساها اتفاق الطائف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
0
منوعات
07:03
بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!
منوعات
07:03
بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!
0
صحة وتغذية
09:44
للحصول على نوم جيد ليلاً... ستة أشياء يجب أن تتجنبها!
صحة وتغذية
09:44
للحصول على نوم جيد ليلاً... ستة أشياء يجب أن تتجنبها!
0
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
2
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
منوعات
10:52
اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!
منوعات
10:52
اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!
4
منوعات
11:33
اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)
منوعات
11:33
اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)
5
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
6
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
8
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More