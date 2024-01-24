النائب ملحم خلف خلال جسلة الموازنة: عند خلو سدة الرئاسة لا أولوية تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية والمجلس الملتئم اليوم منعقد حكما وبقوة القانون لانتخاب رئيس وهو ملزم بهذا الموجب امتثالا لاحكام المادة 74 و75 و49 خصوصا أن النصاب مكتمل

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خلف: أطلب الشروع فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية وأرفض أن أنتظر ما سيقرره الخارج لنا بالنسبة للرئاسة وهذا التعطيل المتعدم انقلاب على الديمقراطية واستمراري في هذه الجلسة تعليق لاحكام الدستور