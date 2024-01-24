الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب جورج عدوان: علينا تأمين الاستقرار لوطننا من خلال حصر قرار الحرب والسلم بالدولة والتفاوض حول الحدود بها والتناقش بما يخدم مصلحة البلد

آخر الأخبار
2024-01-24 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب جورج عدوان: علينا تأمين الاستقرار لوطننا من خلال حصر قرار الحرب والسلم بالدولة والتفاوض حول الحدود بها والتناقش بما يخدم مصلحة البلد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب جورج عدوان: علينا تأمين الاستقرار لوطننا من خلال حصر قرار الحرب والسلم بالدولة والتفاوض حول الحدود بها والتناقش بما يخدم مصلحة البلد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

عدوان:

علينا

تأمين

الاستقرار

لوطننا

الحرب

والسلم

بالدولة

والتفاوض

الحدود

والتناقش

مصلحة

البلد

LBCI التالي
عدوان: هناك مشكلة كبيرة جدا تحتاج معالجة في القضاء الذي لم يحرّك ساكنا بقضية محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في حين يوجد 5 دول أجنبية ستصدر أحكاما بقضية "سرقة العصر"
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25700 شخص في العملية الإسرائيلية في قطاع غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع

LBCI
آخر الأخبار
07:53

النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"

LBCI
أخبار لبنان
07:43

خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

LBCI
خبر عاجل
07:34

ترقبوا نشرة الظهيرة فور انتهاء جلسة مجلس النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع

LBCI
آخر الأخبار
07:53

النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"

LBCI
أخبار لبنان
07:43

خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

LBCI
آخر الأخبار
07:24

معوض: أدعو للعودة الى منطق الدولة وقواعد التعايش والشراكة الوطنية التي ارساها اتفاق الطائف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-02

بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!

LBCI
منوعات
07:03

بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!

LBCI
صحة وتغذية
09:44

للحصول على نوم جيد ليلاً... ستة أشياء يجب أن تتجنبها!

LBCI
منوعات
15:11

كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:07

نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:58

"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!

LBCI
حال الطقس
00:46

منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
منوعات
10:52

اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

LBCI
منوعات
11:33

اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)

LBCI
فنّ
11:59

بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟

LBCI
منوعات
16:07

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
منوعات
15:11

كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More