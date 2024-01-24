جورج عدوان: الحكومة لم تقم حتى اليوم بأي خطوة جدّية بإتجاه معالجة موضوع الوجود السوري في لبنان الذي يشكلّ خطرا اقتصاديا ونقديا وأمنيا على البلد و33% من الموقوفين في السجون هم سوريون

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