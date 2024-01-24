جورج عدوان: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي

جميل السيد من مجلس النواب: مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي

جميل السيد من مجلس النواب: مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي

جورج عدوان: الحكومة لم تقم حتى اليوم بأي خطوة جدّية بإتجاه معالجة موضوع الوجود السوري في لبنان الذي يشكلّ خطرا اقتصاديا ونقديا وأمنيا على البلد و33% من الموقوفين في السجون هم سوريون