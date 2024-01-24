مسؤول روسيّ: جميع من كانوا على متن طائرة النقل العسكرية الروسية التي تحطمت في منطقة بيلجورود لقوا حتفهم

جميل السيد من مجلس النواب: مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي

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