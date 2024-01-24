الجزيرة: آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية بيتين شمال مدينة رام الله

السيد: هذه الموزانة تسعى لـ"القرش" من جيب المواطن والحكومة كان بامكانها تحصيل الأموال من خارج جيبه

السيد: هذه الموزانة تسعى لـ"القرش" من جيب المواطن والحكومة كان بامكانها تحصيل الأموال من خارج جيبه

جميل السيد: الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد