بو صعب مجلس النواب: هذه الموازنة لا يوجد فيها صفر عجز وهي لا تلبي مطالب الاستشفاء ولا التربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكر

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