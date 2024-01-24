رويترز: هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن

قائمة من الأسماء المحظورة... هذا ما فعلته حكومة هذا البلد!

قائمة من الأسماء المحظورة... هذا ما فعلته حكومة هذا البلد!

بو صعب مجلس النواب: هذه الموازنة لا يوجد فيها صفر عجز وهي لا تلبي مطالب الاستشفاء ولا التربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكر