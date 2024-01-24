شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي أبلغت عن اقتراب طائرة مسيرة على بعد 50 مترا منها جنوب ميناء المخا اليمني هي سفينة حاويات ترفع علم أميركا

الحكومة البريطانية: الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

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