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باسيل من مجلس النواب: عدم وجود رئيس للجمهورية جريمة بحق اللبنانيين لا المسيحيين فقط ونطالب باحترام الطائف الى حين تطويره بالتفاهم ونعارض عقلية تستسهل حكم البلد بلا دستور

آخر الأخبار
2024-01-24 | 11:34
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باسيل من مجلس النواب: عدم وجود رئيس للجمهورية جريمة بحق اللبنانيين لا المسيحيين فقط ونطالب باحترام الطائف الى حين تطويره بالتفاهم ونعارض عقلية تستسهل حكم البلد بلا دستور
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باسيل من مجلس النواب: عدم وجود رئيس للجمهورية جريمة بحق اللبنانيين لا المسيحيين فقط ونطالب باحترام الطائف الى حين تطويره بالتفاهم ونعارض عقلية تستسهل حكم البلد بلا دستور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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