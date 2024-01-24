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نعمة افرام: سأصوت للموازنة لأنه يمكن البدء عبرها من مكان ما وهي ترتفع منذ خمس سنوات حتى الآن والموازنة اجتماعية بامتياز

آخر الأخبار
2024-01-24 | 12:51
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نعمة افرام: سأصوت للموازنة لأنه يمكن البدء عبرها من مكان ما وهي ترتفع منذ خمس سنوات حتى الآن والموازنة اجتماعية بامتياز
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نعمة افرام: سأصوت للموازنة لأنه يمكن البدء عبرها من مكان ما وهي ترتفع منذ خمس سنوات حتى الآن والموازنة اجتماعية بامتياز

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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