نعمة افرام: سأصوت للموازنة لأنه يمكن البدء عبرها من مكان ما وهي ترتفع منذ خمس سنوات حتى الآن والموازنة اجتماعية بامتياز

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