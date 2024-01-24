ابراهيم منيمنة: فاقد الشيء لا يعطيه وهذا النهج deja vu ولا نريد منكم رؤية على 10 سنوات بل اقله على سنتين تخرجنا من الموت السريري الا اذا كان تدمير كل مقومات النهوض هو الهدف

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