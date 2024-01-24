حاصباني لـ "حوار المرحلة": الوزارات تسير على الحد الادنى من الموازنة وخفضنا الارقام لتتوزع على كل الوزارات ولا يوجد شفافية في مواد الموازنة ويقولون ان العجز صفر ولكن هذا ليس الواقع

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