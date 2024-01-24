محكمة العدل الدولية تعلن الجمعة قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

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عدوان: هناك مشكلة كبيرة جدا تحتاج معالجة في القضاء الذي لم يحرّك ساكنا بقضية محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في حين يوجد 5 دول أجنبية ستصدر أحكاما بقضية "سرقة العصر"