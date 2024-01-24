وزير المالية الإسرائيلي سموتريش ردا على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس

وزارة الصحة في غزة: مقتل 25700 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول

وزارة الصحة في غزة: مقتل 25700 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول

عدوان: هناك مشكلة كبيرة جدا تحتاج معالجة في القضاء الذي لم يحرّك ساكنا بقضية محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في حين يوجد 5 دول أجنبية ستصدر أحكاما بقضية "سرقة العصر"