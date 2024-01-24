سي إن إن عن مسؤول أميركي: لا نعتزم سحب قواتنا من #سوريا وهذه القضية ليست قيد النظر

جورج عدوان: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي

جورج عدوان: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي

جورج عدوان: الحكومة لم تقم حتى اليوم بأي خطوة جدّية بإتجاه معالجة موضوع الوجود السوري في لبنان الذي يشكلّ خطرا اقتصاديا ونقديا وأمنيا على البلد و33% من الموقوفين في السجون هم سوريون