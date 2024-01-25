احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ: على إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنسانيّ

مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ: على إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنسانيّ

سموتريتش: موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبنيّ على المصالح ويجب على الغرب الضغط على قطر للإفراج عن الرهائن