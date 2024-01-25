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o
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السفير الأميركي لدى تركيا: لا أتوقع رفضا من الكونغرس لبيع مقاتلات إف-16 لتركيا بعد مراجعته "الشاملة"
آخر الأخبار
2024-01-25 | 02:18
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السفير الأميركي لدى تركيا: لا أتوقع رفضا من الكونغرس لبيع مقاتلات إف-16 لتركيا بعد مراجعته "الشاملة"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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