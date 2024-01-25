قطر للطاقة: التطورات في البحر الأحمر قد تؤثر على جدول بعض عمليات التسليم لأنها تسلك طرقًا بديلة وتُدار شحنات الغاز الطبيعيّ المسال من قطر مع المشترين

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