مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة لمناقشة موازنة العام 2024

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النائبة حليمة قعقور: الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا "نشيطنها" وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام 2024