النائب ألان عون: الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع وموازنة العام 2024 تتبع منطق "قصقص وراق" من دون عجز

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