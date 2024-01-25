أسامة سعد: آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان وانتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية

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سعد: نناقش الموازنة في ظل تداعيات اجتماعية خطيرة وتقارير تظهر أنّ 84 في المئة من الشعب اللبنانيّ لا يستطيع تأمين حاجاتهم الأساسية والموازنة لم تعالج مشكلة هؤلاء بل زادتها تعقيدًا