سعد: نناقش الموازنة في ظل تداعيات اجتماعية خطيرة وتقارير تظهر أنّ 84 في المئة من الشعب اللبنانيّ لا يستطيع تأمين حاجاتهم الأساسية والموازنة لم تعالج مشكلة هؤلاء بل زادتها تعقيدًا

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النائب بلال عبدالله: القطاع الخاص في لبنان يعتبر ما يجنيه هو الاقتصاد فيهرب من الضرائب المباشرة وحان الأوان أن نضع حدًا لذلك وأتبنّى رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان