كرامي: من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح "استثنائيا" وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسمع أصواتا ترفض الحوار

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