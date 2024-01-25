كرامي: أناشد الكتل النيابية بأن تضع الخلافات السياسية في مكانها الصحيح أي رئيس المجلس النيابيّ الذي يدعو إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية

بروز الثدي عند الرجال يمكن أن يسبب الموت... إليكم التفاصيل!

بروز الثدي عند الرجال يمكن أن يسبب الموت... إليكم التفاصيل!

كرامي: من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح "استثنائيا" وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسمع أصواتا ترفض الحوار