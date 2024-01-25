كرامي: إنّها موازنة "حواضر البيت" والتمديد للمراوحة لكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين

مضغها مراهقون في العصر الحجري وعُثر عليها الآن... ما كشفته هذه العلكة مثير للاهتمام!

مضغها مراهقون في العصر الحجري وعُثر عليها الآن... ما كشفته هذه العلكة مثير للاهتمام!

كرامي: كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب فهي موازنات غير دستورية