الحكومة البريطانية: نرى مخاطر على الأمن القوميّ في حصة اتصالات الإماراتية في فودافون

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد ضبية بالإتجاهين بسبب تسرب المياه نتيجة ضرر في شبكة الضخ في المحلة

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد ضبية بالإتجاهين بسبب تسرب المياه نتيجة ضرر في شبكة الضخ في المحلة

النائب عدنان طرابلسي: مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد والحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة