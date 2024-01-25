النائب بلال الحشيمي: لا نستطيع أن نتقبل بمبلغ ضخم زائد على الواردات من دون إيضاحات وهذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلق بالواقع

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