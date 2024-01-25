الحشيمي: الثغرات الموجودة في الموازنة كثيرة وتعتمد على النهج الترقيعيّ المؤدي إلى المزيد من المشاكل

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على أوتوستراد ضبية والطريق المحاذية من دون عوائق

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على أوتوستراد ضبية والطريق المحاذية من دون عوائق

النائب بلال الحشيمي: لا نستطيع أن نتقبل بمبلغ ضخم زائد على الواردات من دون إيضاحات وهذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلق بالواقع