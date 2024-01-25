جهاد الصمد: مناقشة الموازنة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف

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النائب نبيل بدر: لو انجزنا منذ بداية الازمة الرئاسية هذا الاستحقاق لجنّبنا الغيارى وانفسنا هذا الجدل وفي هذه الموزانة لا رؤية ولا هدف وآن الاوان لمعالجة المشاكل بشكل نهائي