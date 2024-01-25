النائب فراس حمدان: منذ 7 تشرين الاول حتى اليوم لم تضع الحكومة خطة طورائ وهناك على الحدود عدو يستهدفنا كل يوم ومن يوافق على الموزانة من دون قطع حساب هو فاسد

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