النائب غسان حاصباني: الموازنة أتت بعيدة كل البعد عن الاصلاح وهي تساهم في تدمير ما تبقى من الاقتصاد الشرعي ولم نر اي اصلاحات في القطاع العام لتعزيز ايرادات الدولة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك