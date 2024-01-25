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فؤاد مخزومي: كفانا هروبًا من توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو حاجة

آخر الأخبار
2024-01-25 | 12:14
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فؤاد مخزومي: كفانا هروبًا من توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو حاجة
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فؤاد مخزومي: كفانا هروبًا من توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو حاجة

 
 
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