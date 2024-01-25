السفير المصري للـLBCI عن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي: الهدف من الإجتماع التشاور وتأكيد وحدة الموقف داخل "الخماسية" والنظر في تقييم الموقف والخطوات المستقبلية للتعامل مع ملف الشغور الرئاسي في لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك