الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 26-01-2024

آخر الأخبار
2024-01-25 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 26-01-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
أسرار الصحف 26-01-2024

النهار

قال نائب إن جهة ناشطة أخبرته أنها في صدد جمع معلومات عن الملكية العقارية لأحد النواب الذي اتهم الآخرين بالمافيا في مجلس النواب وقال إن الأخير تمكن في وقت سابق من اصدار مرسوم رفع فيه شقيقه من جندي إلى ضابط في الأمن العام دون سائر زملائه المستحقين والذين حرموا تلك الفرصة.

الموقع الذي قصفته إسرائيل أمس قرب بركة جبور كانت أشارت إليه تقارير في أيلول الماضي معتبرة أنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق “أهداف إرهابية” ضد إسرائيل. وانه قد يتسع لطائرات ومسيرات متوسطة الحجم.

ينقل وفق المعلومات من بعض الجهات السياسية الفاعلة، أن أحد المقربين من مرجع حكومي سابق كان له دور كبير في خوض معركة على خلفية قضية قضائية وكان على تواصل مع مرجعيته السياسية لهذه الغاية.

******

الجمهورية

تعهد مرجع مالي اثبت فاعلية سياساته، أن يلغي إصدار تعميم بديل للتعميم ١٥١ اذا لم يتولَّ المجلس النيابي مهمة تحديد سعر الدولار المصرفي.

مصادر قضائية عليا أبدت إستياءها من الشعارات التي رفعها أصحاب قضية محقة وقالت إن تصرفات هؤلاء لا تخدم قضيتهم.

يقول سفير واسع الإطلاع إن استحقاقاً حساساً تحاول مجموعة دولية إيجاد حل له إنما الأساس أن نحلّه في الداخل.

******

اللواء

في خطوة غير مسبوقة، بدأت جهات أمنية لبنانية ذات صلاحية إقفال محلات الاتجار بالخضار والفواكه لغير اللبنانيين من دون الحصول على إذن، وتأدية الرسوم المطلوبة.

لم تلحظ لقاءات أو أحاديث بين نواب من «تكتل» و«كتلة» على غرار ما كان يحصل في المرات السابقة على هامش الجلسات.

تبلَّغ لبنان بالطرق الدبلوماسية أن دعماً سيتوفر في مجالات المال والطاقة للبنان، خصوصاً بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 

******

نداء الوطن

بعد سرقة خطوط التوتر العالي في منشآت النفط في الزهراني، أظهرت التحقيقات أنّ عمالاً في مؤسسة عامة كبيرة، قد قاموا بتفكيك الشبكة تحت إشراف موظف كبير في المؤسسة، فيما تسعى جهات سياسية إلى إجبار الشهود على تغيير إفاداتهم لتحوير التحقيق.

تحاول جهات سياسية إدخال 300 متدرب إلى الجامعة اللبنانية تحت عنوان ملء الشغور الاداري في الكادر الوظيفي للجامعة خلافاً لقانون موازنة العام 2019 الذي منع التوظيف نهائياً.

تسعى ادارة مجلس الانماء والاعمار إلى تخصيص 1%؜ من قيمة مشروع قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، لموظفي المجلس.

******

البناء

يعتقد مصدر دبلوماسي أن المواجهة الأخيرة في خليج عدن بين اليمن والبحرية الأميركية كانت نقطة فاصلة في وضع القيادة الأميركية بين خيار الحرب الشاملة وتسريع البحث عن حلول سياسية بعيداً عن الشعارات المعلبة. وأن قرار انسحاب البوارج الأميركية والزوارق الحربية أمام الهجوم اليمني هو قرار اتخذ على أعلى المستويات ويترجم الرؤية التي تقول بأن التورط في مواجهة تنتهي بخسائر بشريّة بات داهماً، وهو يعني الانزلاق إلى حرب تخرج عن السيطرة. وهذه اللحظة سوف تكون حاضرة كنقطة تحوّل في رسم السياسات اللاحقة.

توقفت قوى المقاومة في العراق أمام الإعلان عن تلقي الحكومة لرسالة أميركية رسمية تُبدي الاستعداد لبدء التفاوض على إنهاء عمل قوات التحالف في العراق دون شرط وقف الهجمات عليها والاكتفاء بتأكيد حق الردّ عند التعرّض لهجمات أثناء التفاوض. ورأت في هذا التطور فتح مسار تفاوضيّ يحتاج من المقاومة مواصلة عمليّاتها حتى يكتمل ويتوّج بالنجاح مع إعطاء الأولوية للمهمة التي وضعتها المقاومة بعد الهجمات الأميركيّة على اليمن بفتح جبهة البحر المتوسط وإقفال الموانئ الإسرائيلية بالنار.

******

الأنباء

بعض التعليقات على مواقف مرجعية سياسية كشفت عن قصر نظر أصحابها وعدم إدراكهم حقيقة الأمور.

تشاطر بعض الكتل بات مكشوفاً في تبرير غيابهم عن بعض الجلسات وحضور أخرى.

******

الأخبار

انزعج بعض مخاتير بيروت المحسوبين على رئيس لقاء «كلنا لبيروت» الوزير السابق محمد شقير من تقديمه مساعدات أدوية في العاصمة، معتمداً على تدقيق موظفين تابعين له في الطلبات من دون المرور عبرهم أو التدقيق معهم في أسماء طالبي المساعدات.

علمت «الأخبار» أن جلسة مرتقبة للجنة الاقتصاد النيابية ستُعقد بناء على طلب عددٍ من أعضائها الذين يضغطون لاستدعاء وزير الاقتصاد أمين سلام للاطّلاع منه على تفاصيل ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي تميم. وكان سلام اشترط على شركات التأمين التي طلبت تجديد رخص عملها، إجراء دراسات حول ملاءتها المالية، وإلزامها بإعداد الدراسة عبر شركة تدقيق يملكها تميم مقابل مبالغ ضخمة. وحُوّل الملف إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد شكوى قدّمتها إحدى الشركات مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه تميم وهو يتقاضى مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى من 300 ألف مقابل «إعداد الدراسة». وأوقف إبراهيم كلاً من تميم وشقيق الوزير كريم سلام، قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز سفره واستدعائه إلى التحقيق أكثر من مرة، فيما أبقى على الأول موقوفاً.

اخلى مكتب المخدرات مساء أمس سراح المراسل في قناة mtv آلان درغام بعدما أحاله المحامي العام التمييزي غسان خوري موقوفاً إلى المكتب. وكان قد عُثر في حوزة درغام على غرام من الكوكايين أثناء تفتيشه في مطار بيروت في طريقه الى الولايات المتحدة. وبعد مخابرة خوري، أمر بتوقيفه. وإثر التحقيق معه في مكتب المخدرات، أُخلي سبيله بعدما تبيّن أنها المرة الأولى التي يوقف فيها، وأن الكوكايين الذي في حوزته كان للتعاطي وليس للترويج.

أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى النيابة العامة المالية بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أفرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

26-01-2024

LBCI التالي
البنتاغون: أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان
زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-23

أسرار الصحف 24-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-22

أسرار الصحف 23-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-21

أسرار الصحف المحلية 22-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-20

أسرار الصحف 21-01-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
01:14

رُغم تجذر التقاليد الدينية... دولة جديدة تتجه نحو السماح بالإجهاض

LBCI
آخر الأخبار
00:21

احصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
آخر الأخبار
00:00

برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة

LBCI
آخر الأخبار
23:49

البنتاغون: أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
01:14

رُغم تجذر التقاليد الدينية... دولة جديدة تتجه نحو السماح بالإجهاض

LBCI
أخبار دولية
2023-12-21

إعلام إسرائيليّ: السنوار نجا مرتين في اللحظات الأخيرة

LBCI
موضة وجمال
2023-11-11

هؤلاء الأشخاص يشمون رائحة "المسك" أكثر من غيرهم...تعرفوا على تطور استعمال هذه الرائحة!

LBCI
أخبار لبنان
11:26

السفير السعودي استقبل سفراء اللجنة الخماسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:46

هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الولايات المتحدة وداعش في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
خبر عاجل
13:31

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي

LBCI
خبر عاجل
14:45

القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"

LBCI
خبر عاجل
12:49

"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام

LBCI
منوعات
09:53

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

LBCI
فنّ
13:59

في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)

LBCI
فنّ
05:38

العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟

LBCI
أخبار دولية
08:23

زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More