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o
متن
17
o
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o
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o
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مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة فيها على الإطلاق
آخر الأخبار
2024-01-26 | 05:02
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مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة فيها على الإطلاق
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