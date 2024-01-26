التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة - بيروت

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هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن انفجار على مسافة 60 ميلا بحريا قبالة الساحل جنوب غربي مدينة عدن اليمنية ورؤية صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع الانفجار وطاقم السفينة بخير