التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة فقط امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!

انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!

هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن انفجار على مسافة 60 ميلا بحريا قبالة الساحل جنوب غربي مدينة عدن اليمنية ورؤية صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع الانفجار وطاقم السفينة بخير