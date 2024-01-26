ميقاتي من مجلس النواب: ما لفتني خلال النقاشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤولية النواب في انتخاب رئيس بتصويب السهام تجاه الحكومة فالسلوك الذي أعتمده يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري وهو المجلس الدستوري

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