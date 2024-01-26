ميقاتي: هذه الموازنة ليست ميثالية لكنها تتماشى مع الظروف الراهنة وسعينا ولا نزال للانقاذ منذ سنة 2019 واستطعنا سنة 2023 وقف الانهيار والبدء بالتعافي وعلينا التعاون سويا للنهوض بالبلاد

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