مجلس النواب يقر ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪؜ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ

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