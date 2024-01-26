نقاش حاد بعد مطالبة النائب علي حسن خليل برفع الدولار المصرفيّ من ١٥ ألف إلى ٢٥ إذ إنّ النائب جميل السيد اعترض معتبرًا أنّه من اختصاص الحكومة

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