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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج

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2024-01-27 | 01:55
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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