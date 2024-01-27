شركة ترافيجورا: الطاقم يواصل جهود السيطرة على حريق شب في أحد صهاريج الشحن بالناقلة بدعم من سفن حربية ولا أنباء عن إصابات بسبب الواقعة التي شهدتها الناقلة مارلين لواندا

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