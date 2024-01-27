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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة

آخر الأخبار
2024-01-27 | 04:47
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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