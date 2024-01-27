غسان الخوري ينتقد تحويل طرق المتن ممرات للشاحنات نحو البقاع: ألا يكفينا استشهاد الأبرياء نتيجة الفساد في تراخيص المباني؟!

كان ناقص قضاء المتن الشمالي بظل العاصفة، تحويل طرقاته الرئيسية والداخلية إلى ممرات للشاحنات المتجهة إلى البقاع عبر ترشيش/زحلة نتيجة لانهيارات ضهر البيدر.
طرقاتنا غير صالحة بالأصل لحركة المركبات العادية وبوابات المتن كارثية!
المكلس، نهر جارف وحفر على طول الطريق وقنوات تصريف… pic.twitter.com/p9OW1oJBLo
— Ghassan El Khoury (@GhassanFKhoury) January 27, 2024
كان ناقص قضاء المتن الشمالي بظل العاصفة، تحويل طرقاته الرئيسية والداخلية إلى ممرات للشاحنات المتجهة إلى البقاع عبر ترشيش/زحلة نتيجة لانهيارات ضهر البيدر.
طرقاتنا غير صالحة بالأصل لحركة المركبات العادية وبوابات المتن كارثية!
المكلس، نهر جارف وحفر على طول الطريق وقنوات تصريف… pic.twitter.com/p9OW1oJBLo