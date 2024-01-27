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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة

آخر الأخبار
2024-01-27 | 09:14
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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة

 
 
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