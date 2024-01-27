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وزير الدفاع البريطاني: الهجوم على ناقلة النفط البريطانية في خليج عدن غير قانوني ولا يمكن احتماله

آخر الأخبار
2024-01-27 | 10:31
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وزير الدفاع البريطاني: الهجوم على ناقلة النفط البريطانية في خليج عدن غير قانوني ولا يمكن احتماله
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وزير الدفاع البريطاني: الهجوم على ناقلة النفط البريطانية في خليج عدن غير قانوني ولا يمكن احتماله

 
 
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